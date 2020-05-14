Российский суд утверждает, что продление содержания Пола Уилана под стражей законно

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14.05.2020, 18:58, Новости дня

Российский суд заявил в четверг, что продление до 13 сентября срока содержания под стражей бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, было законным.

Об этом сообщили в четверг российские СМИ.

Напомним, что Уилан, имеющий американский, британский, канадский и ирландский паспорта, был задержан в декабре 2018 года.

В Москве утверждают, что он был пойман с поличным.

Уилан отвергает обвинения; по его словам, он стал жертвой политически мотивированной провокации.



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