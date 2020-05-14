Уолл-стрит обвалился из-за слов Трампа о разрыве отношений с Китаем

14.05.2020, 18:54, Новости дня

Основные индексы американского фондового рынка 14 мая опустились на 1,7–1,9%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, индекс Dow Jones Industrial снизился на 1,96%, индекс S&P 500 – на 1,88%, индекс Nasdaq Composite – на 1,70%. По данным агентства, это худший день на фондовом рынке почти за два месяца – с середины марта.

Поводом для негативных тенденций на рынке стало сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения отношений с Китаем из-за роли Пекина в начале пандемии коронавируса.

Трамп и представители Республиканской партии неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности эпидемии, и грозили Пекину серьезными последствиями. По словам Трампа, США несколько раз обращались с просьбой к китайским властям впустить в страну американских экспертов для расследования вспышки нового коронавируса.

По данным агентства Associated Press, Китай несколько дней умалчивал, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

В апреле американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что распространение вируса началось не с рынка, а из уханьской лаборатории, и что “нулевым пациентом” был ее сотрудник.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств и что Пекин своевременно и в полной мере информировал всех о вспышке инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 4,37 млн человек, 298 тыс. из них скончались, а 1,56 млн выздоровели. США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19. Коронавирусом там заразилось почти 1,39 млн человек, более 84,1 тыс. умерли.