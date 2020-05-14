 

Зеркаль будет представлять “Нафтогаз” в спорах с Россией в международных арбитражах и иностранных судах

14.05.2020, 18:54, Новости дня

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины, советник председателя правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз України” Елена Зеркаль возглавила защиту компании в международных арбитражах и иностранных судах в спорах с Россией и компанией “Газпром”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Нафтогазу” от 14 мая.

Соответствующий функционал Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы “Нафтогаз”, отмечает пресс-служба.

“Направление, за которое я отвечаю в “Нафтогазі”, крайне важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится”, – заявила Зеркаль.

Ранее вопросами международных судов в “Нафтогазі” занимался исполнительный директор Юрий Витренко. 13 мая он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности.

В НАК заявили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации группы, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.

“Нафтогаз” в апреле 2016 года подал иск против России в связи с потерей доступа к добыче нефти и газа на территории Крыма. Кроме того, украинская компания планирует обратиться в антимонопольные органы Евросоюза и международные арбитражи с претензиями к “Газпрому” на общую сумму $17,3 млрд.

После увольнения из МИД Зеркаль 29 января стала советником главы правления “Нафтогазу”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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