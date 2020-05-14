Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения

14.05.2020, 18:54, Новости дня

Одесского активиста Сергея Стерненко вызвали в Главное следственное управление СБУ в Киеве для вручения подозрения в уголовном производстве. Об этом Стерненко написал 14 мая в Facebook.

“Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрения. В понедельник, 18 мая, я должен явиться в Главное следственное управление СБУ в Киеве. Официально в вызове указано, что [подозрение] касается дела №1215 (против меня)”, – отметил он.

Стерненко добавил, что он также должен принять участие в следственных и процессуальных действиях. О чем именно идет речь, в повестке не указано, сказал активист.

Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру.У понеділок, 18 травня о 9:00 я маю з'явитись до головного слідчого… Posted by Сергій Стерненко on Neljapäev, 14. mai 2020

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.