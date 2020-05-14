 

Алсу вспомнила о своем выступлении на «Евровидении-2000» в 16-летнем возрасте

14.05.2020, 18:53, Разное

Алсу на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала архивные снимки, на которых запечатлена во время выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2000 году. Тогда артистке было 16 лет.
Певица поделилась, что с того дня в Стокгольме, ставшего для нее невероятным и памятным, прошло уже ровно 20 лет. В тот момент она была еще юной и не осознавала до конца всей ответственности и масштабности происходящего. Однако до этого времени второе место на конкурсе и композицию Solo певица считает одними из наиболее значимых своих творческих и карьерных достижений. Алсу вспомнила, что еще на протяжении нескольких лет после участия в конкурсе зрители просили спеть на бис Solo по 2-3 раза подряд. И на всех концертах до этого времени исполнение песни сопровождается зрительскими овациями. Для артистки это является большим счастьем и «своей историей», поэтому она поблагодарила поклонников, что они в течение всего этого времени остаются с ней.

Подписчики в комментариях отметили, что помнят прекрасное выступление певицы. «Ты была великолепна! Поздравляю», «Как мы болели за тебя! Умница», – поддержали знаменитость поклонники.



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