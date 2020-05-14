В Златоусте прокуратура проверит городскую больницу после жалобы пациентки на антисанитарные условия пребывания

14.05.2020, 18:53, Разное

Прокуратура проведет проверку городской больницы Златоуста в Челябинской области. Основанием для нее стала жалоба одной из пациенток на пребывание в антисанитарных условиях.

Пациентка ранее в социальных сетях пояснила о грязных коридорах, неприятном запахе и горах мусора, тряпок, посуды, шприцов и капельниц под лестничной клеткой медучреждения. Прокуратура даст оценку соблюдению должностными лицами больницы правил обращения с отходами, которые образуются в учреждениях в процессе осуществления медицинской деятельности. Кроме того, ведомством будет проведена проверка участка по применению отходов на предмет его расположения, оборудования и эксплуатации.

В случае нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения должностным лицам грозит административный штраф в сумме до 1 тысячи рублей, а юридическому лицу – 10-20 тысяч рублей или прекращение работы на срок до 90 суток.