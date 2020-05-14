У детей в период пандемии резко возросло число случаев болезни Кавасаки

14.05.2020, 18:53, Новости дня

Итальянские ученые установили, что в период распространения коронавируса в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз по сравнению с предыдущими годами, опубликовано в журнале Lancet.

Исследователи отмечают, что зафиксировали вспышку болезни Кавасаки в период пандемии: с 1 января 2015 года по 17 февраля 2020 в больницу поступили 19 детей с симптомами, схожими с болезнью Кавасаки, информирует РИА «Новости».

Однако с 18 февраля по 20 апреля 2020 года в больницу поступили десять детей с болезнью Кавасаки, у восьми из них подтвержден коронавирус.

«Мы сообщаем о большом количестве случаев заболевания болезнью, схожей с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо с начала эпидемии SARS-CoV-2 с ежемесячной заболеваемостью, по крайней мере, в 30 раз больше, чем ежемесячная заболеваемость в предыдущие пять лет, с четкой отправной точкой – когда в нашей провинции был зафиксирован первый случай COVID-19», – отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивают, что заболевание все еще очень редко встречается у детей – не более одного ребенка из 1000, однако рекомендуют учитывать связь между болезнью Кавасаки и коронавируса при принятии мер по снятию ограничений, так как «схожая вспышка болезни Кавасаки ожидается в странах, где есть эпидемия SARS-CoV-2».

Напомним, у детей с коронавирусом в США обнаружили редкий воспалительный синдром, представляющий собой похожий процесс с болезнью Кавасаки, а именно жар, воспаление сердца и кишечника.

Позже мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что у половины детей, заразившихся коронавирусом, выявлен синдром системного воспалительного ответа, при котором наблюдаются симптомы: жар, сыпь, боль в животе и рвота.

Кроме того, детский синдром коронавируса, при котором у заболевших детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечные симптомы и воспаление оболочек сердца выявили в Британии.