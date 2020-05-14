Врачи назвали заболевание, при котором коронавирус переносится тяжелее всего

14.05.2020, 18:53, Новости дня

Коронавирус нового типа тяжелее всего проходит у гематологических больных, сообщил главврач Градской больницы Алексей Свет.

«На первое место я бы ставил гематологию и неврологию. Заболевания системы крови. Лейкоз», – сказал главврач в интервью RT.

«Острое гематологическое заболевание в период эпидемии – это очень грустная, скорей всего, история», – заметила главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Ранее ученые объяснили тяжелые случаи коронавируса генетической мутацией.