Врачи назвали заболевание, при котором коронавирус переносится тяжелее всего
14.05.2020, 18:53, Новости дня
Коронавирус нового типа тяжелее всего проходит у гематологических больных, сообщил главврач Градской больницы Алексей Свет.
«На первое место я бы ставил гематологию и неврологию. Заболевания системы крови. Лейкоз», – сказал главврач в интервью RT.
«Острое гематологическое заболевание в период эпидемии – это очень грустная, скорей всего, история», – заметила главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.
Ранее ученые объяснили тяжелые случаи коронавируса генетической мутацией.
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