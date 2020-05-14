Семин отказался остаться почетным главным тренером «Локомотива»

14.05.2020, 18:53, Новости дня

Футбольный тренер Юрий Семин заявил, что отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива» в ответ на предложение руководства клуба.

«Ответил отказом», – сказал Семин в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

«Пока я главный тренер «Локомотива» до 31 мая, пока ничего не планирую делать», – сказал тренер.

В четверг стало известно, что руководство ФК с 1 июня на пост главного тренера назначило сербского специалиста Марко Николича.