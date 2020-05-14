Ученые рассказали, как часто развивается игровое расстройство и кто в группе риска

14.05.2020, 18:49, Разное

Обычно компьютерные игры не вызывают у подростков зависимость. Но некоторые факторы могут говорить о высоком риске перехода интереса к играм в патологию. Авторы самого длительного исследования, посвященного игровому расстройству, рассказали о его результатах в журнале Developmental Psychology.

Чтобы оценить влияние компьютерных игр на психику, ученые в течение шести лет наблюдали за 385 подростками, которые периодически играли в компьютерные игры. Один раз в год каждый из них заполнял опросники для определения уровня тревожности, депрессии и других психических проблем. В начале исследования показатели психического здоровья были примерно одинаковыми у всех участников, ни у кого из них не было серьезной зависимости от игр.

За время наблюдения у 90% геймеров игры не привели к долгосрочным негативным изменениям психики, они также не мешали нормальному течению жизни. Но у меньшинства развилась зависимость, которая сопровождалась нарушениями со стороны психического здоровья и поведения. У этих 10% наблюдался повышенный уровень депрессии, тревожности, агрессии и стеснительности в первые годы взрослой жизни по сравнению с теми, у кого не было проблем с играми.

Ученые выявили основные факторы риска зависимости от компьютерных игр у подростков. Во-первых, это расстройство чаще развивается у мальчиков. Второй фактор – низкий уровень просоциального поведения, то есть отсутствие стремления приносить пользу окружающим. В свою очередь, выраженное просоциальное поведение оказалось фактором защиты от игровой зависимости.