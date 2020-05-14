США пообещали Украине три катера

14.05.2020, 18:48, Новости дня

США намерены поставить Украине три катера типа Island в 2021 году, сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Мы предоставляем три дополнительных судна класса Island. Они будут поставлены в будущем, мы ожидаем поставку этих судов класса Island в 2021 году», – сказал он, передает РИА «Новости».

Купер добавил, что в 2019 году США передали Украине два катера, принадлежащих американской береговой охране.

До этого Украины в США Владимир Ельченко заявлял, что Киев ожидает поставки катеров «в течение года».

Ранее сообщалось о планах США поставить Украине противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера в рамках оказания помощи, одобренной конгрессом. В октябре 2019 года США доставили в Одессу два патрульных катера типа Island.

При этом США уже давно поставляют Украине списанную технику. В сентябре 2018 года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера 1988 года постройки. Сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал экс-глава государства Петр Порошенко.

После появления информации о том, что из-за технического состояния катера долго не могли пересечь океан и добраться до Черного моря, в соцсетях высмеяли старые судна, переданные Киеву.

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом, адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится «корабельным кладбищем».