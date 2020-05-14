Эксперт: Объективных причин для роста цен сейчас нет

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14.05.2020, 18:48, Новости дня

«Международные поставки, обороты которых также снизились в период февраля-марта, сейчас постепенно восстанавливаются, поэтому объективных причин роста цен сейчас нет», – сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД завкафедрой логистики и предпринимательства РЭУ Дмитрий Завьялов, комментируя статистические данные об изменении цен на 100 товарных позиций, в том числе продукты питания и товары первой необходимости.

«Снижение цен, которое сейчас фиксируют наблюдатели, – это ожидаемый отскок после повышенного спроса на отдельные категории товаров, который возник в начальный период ограничений, связанных с коронавирусом. Цепочки поставок, которые испытали резкий всплеск спроса, в настоящее время адаптировались», – сказал эксперт.

По его словам, утвержденный внутри границ стран-членов ЕАЭС перечень товаров критического импорта, освобожденного от таможенных пошлин, также сыграл положительную роль, так как в списке оказались не только товары медицинского назначения, но и продукты питания.

«Ретейлеры и владельцы интернет-магазинов, которые столкнулись со сложностями в организации логистики последней мили в связи с резким всплеском заказов, сейчас тоже отмечают стабилизацию ситуации», – подытожил Завьялов.

Ранее Росстат опубликовал еженедельную справку об изменении цен на 100 товарных позиций, согласно которой инфляция в РФ в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой. С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года – на 2,2%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 12 мая сложилась на уровне 3,1%, передает ТАСС.

Также из отчета следует, что рост цен на овощи в РФ существенно замедлился – картофель за неделю подорожал на 2,3% против 4,6% неделей ранее, лук – на 1,5% против 4,5% соответственно, капуста – на 1,8% против 2,9%. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,8% против 1,5% неделей ранее.



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