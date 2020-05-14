 

Россия потребовала от FT опровержения статьи о статистике по коронавирусу

14.05.2020, 18:48, Новости дня

Российское посольство в Лондоне направило письмо в редакцию Financial Times с просьбой опровергнуть сообщение о «занижении» показателей смертности от коронавируса в РФ властями, сообщил посол Андрей Келин.

«Во-первых, мы отправили главному редактору Financial Times Руле Халаф письмо. Во-вторых, только что переговорил с ней лично о том, что необходимо опровержение материалов, которые они давали, поскольку они совершенно не отражают действительность, не отражают то, что происходит в России, а самое главное, не отражают тех усилий, которые органы правительства и все остальные органы власти делают, чтобы бороться с коронавирусом», – отметил Келин, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство подготовило письма в редакции Financial Times и New York Times с просьбой опровергнуть статьи о том, что РФ якобы «занижает» сведения о смертности от коронавируса в стране.

Financial Times опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным. После этого Госдума потребовала от издания объяснений.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. По ее словам, все предоставляемые российскими властями данные сверяются. По ее словам, по показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран.



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