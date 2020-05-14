 

Samsung выпускает смартфон с квантовым шифрованием

14.05.2020, 18:45, Новости дня

Компания Samsung и SK Telecom – крупнейший в Южной Корее сотовый оператор – представили первый в мире смартфон с подключением к высокоскоростным 5G-сетям, в котором применена технология квантового шифрования. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

За безопасность мобильной связи в Galaxy A Quantum отвечает чипсет Quantum Random Number Generator (QRNG) с генератором случайных чисел. Его разработала компания ID Quantique – швейцарская “дочка” SK Telecom. Как утверждают в Samsung, инновационный чип с квантовой криптозащитой способен противостоять практически любым кибератакам.

QRNG создан на основе принципов квантовой физики, объяснили в компании. Он генерирует случайные числа, последовательность которых, в отличие от стандартного шифрования, невозможно предсказать. Сгенерированные QRNG ключи шифрования могут использоваться, например, для безопасного совершения бесконтактных платежей или создания сертификатов безопасности. В отличие от СМС-кодов или систем двухфакторной аутентификации, подобрать такие ключи злоумышленники не смогут, уверяют в Samsung.

Основой для “квантового” смартфона Samsung послужила модель Galaxy A71 5G. За исключением QRNG-чипа, делающего его устойчивым ко взлому, устройство является практически полной копией своего “собрата”. Оно снабжено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Exynos 980, 8 ГБ оперативной памяти, батареей объемом 4500 мАч, а также четырьмя камерами.

В Южной Корее за Galaxy A Quantum попросят 649 000 вон, или около 39 тысяч рублей по текущему курсу. В продажу новинка поступит к 22 мая.

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Вести.Hi-tech



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