“Не дорожат честью и именем”. Баринов раскритиковал “Локомотив” за уход Семина

14.05.2020, 18:45, Новости дня

Народный артист России, известный болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал решение Совета директоров "железнодорожников" не продлевать контракт с главный тренером клуба Юрием Семиным.

В четверг пресс-служба "Локомотива" объявила об уходе 73-летнего специалиста. Его место в стане "красно-зеленых" займет серб Марко Николич, который приступит к своим новым обязанностям 1 июня 2020 года.

"Все недоумевали еще когда пошли разговоры о смене Семина, – приводит слова Баринова "Спорт-Экспресс". – Люди, сместившие Семина, не дорожат ни честью, ни именем. Им все равно, что о них будут думать и говорить и кем они останутся в истории. Их запомнят теми, кто снял Семина и угробил клуб".

Напомним, Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба. В 2016 году он в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил "железнодорожников". С тех пор клуб выиграл два раза Кубок РФ и один раз чемпионат страны.