 

“Не дорожат честью и именем”. Баринов раскритиковал “Локомотив” за уход Семина

14.05.2020, 18:45, Новости дня

Народный артист России, известный болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал решение Совета директоров "железнодорожников" не продлевать контракт с главный тренером клуба Юрием Семиным.

В четверг пресс-служба "Локомотива" объявила об уходе 73-летнего специалиста. Его место в стане "красно-зеленых" займет серб Марко Николич, который приступит к своим новым обязанностям 1 июня 2020 года.

"Все недоумевали еще когда пошли разговоры о смене Семина, – приводит слова Баринова "Спорт-Экспресс". – Люди, сместившие Семина, не дорожат ни честью, ни именем. Им все равно, что о них будут думать и говорить и кем они останутся в истории. Их запомнят теми, кто снял Семина и угробил клуб".

Напомним, Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба. В 2016 году он в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил "железнодорожников". С тех пор клуб выиграл два раза Кубок РФ и один раз чемпионат страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Фонд Новинского направил на борьбу с коронавирусом более 80 млн грн

30.03 / Нидерланды отзывают из больниц около 600 тысяч некачественных масок из Китая

22.04 / В Украине стоимость газа для населения в апреле снизится еще на 15% – “Нафтогаз”

15.04 / Глава Пентагона считает, что Китай продолжает скрывать информацию о коронавирусе

08.04 / Назарбаев обратился к народу: “Нет никаких оснований впадать в растерянность и панику “

30.04 / Лавров оценил сообщения чешских СМИ о «рицине в портфеле»

22.04 / Назван общий объем налоговых льгот столичных предприятий

26.03 / США обвинили Мадуро в наркоторговле и объявили за него награду в 15 млн долларов

04.04 / Воробьев оценил состояние пострадавших от взрыва в Орехово-Зуево

30.03 / Один украинский военнослужащей погиб на Донбассе, количество пострадавших за день увеличилось до трех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска