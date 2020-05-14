 

IATA: спрос на авиаперевозки в мире упал на 90%

14.05.2020, 18:45, Новости дня

Влияние вспышки коронавируса на мировые воздушные перевозки будет ощущаться еще много лет, согласно оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет CNBC.

В организации также считают, что пассажиропоток не восстановится до докризисного уровня по крайней мере до 2023 года.

Ассоциация авиакомпаний мира заявила, что спрос на авиаперевозки в Европе и США упал более чем на 90% с начала пандемии, и предупредила, что восстановление будет происходить медленнее, если будут расширены блокировки и ограничения на поездки.

"Мы просим правительства использовать поэтапный подход для перезапуска отрасли и возобновления полетов", — сообщил глава IATA Александр де Жуньяк.

"Мы стремимся открыть и активизировать внутренний рынок к концу второго квартала и открыть региональные или континентальные рынки — такие как Европа, Северная Америка или Азиатско-Тихоокеанский регион — к третьему кварталу и межконтинентальные осенью", — сказал он.

Внешние границы Европейского Союза остаются закрытыми для граждан стран, не входящих в ЕС, до середины июня. Европейская комиссия рекомендовала странам-членам поэтапный подход к открытию границ, который начнется со стран с низким уровнем коронавирусной инфекции.

Комментарии от IATA появились на фоне того, что некоторые туристические группы отчаянно пытаются возобновить работу, а какие-то уже реализуют планы для этого.

United Airlines заявила, что планирует составить расписание рейсов в Европу и Китай в июне, флагман Дубая Emirates Airline возобновит девять маршрутов, начиная с 21 мая, а европейский бюджетный перевозчик Ryanair рассчитывает на возобновление 40% своих рейсов к 1 июля.

Бюджетный перевозчик Wizz Air возобновит рейсы из лондонского аэропорта Лутон, начиная с 16 июня, Lufthansa планирует расширение обслуживания в июне, и IAG возобновит некоторые рейсы в июле, в частности.



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