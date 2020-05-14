«Моя лучшая половинка»: Девушка внука Аллы Пугачевой трогательно поздравила его с днем рождения

14.05.2020, 18:30, Разное

Недавно Денис Байсаров, внук Аллы Пугачевой, отпраздновал свой день рождения. Возлюбленная именинника Мария трогательно поздравила его с праздником.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала нежное поздравление Дени Байсарову с именинами. Недавно внук Примадонны отметил свое 22-летие. Он принимал поздравления от многочисленных родственников и знаменитостей. На его странице отмечались Максим Галкин и Филипп Киркоров.

Однако самые нежные слова имениннику сказала его девушка Маша, которая призналась в любви внуку Аллы Пугачевой. Она написала, Дени Байсаров – лучшая ее половинка, и она рада, что он есть в ее жизни. Также девушка пожелала возлюбленному счастья.

Напомним, Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Год назад Денис Байсаров с Машей посещали юбилей Аллы Пугачевой, и звездная бабушка выбор внука одобрила.