В Германии объявили о первых успехах в тестах вакцины против COVID-19

14.05.2020, 18:30, Новости дня

Немецкая фармкомпания CureVac сообщила о первых данных в тестах по разработке вакцины против коронавируса.

Положительные результаты удалось получить при низкой дозировке во время доклинических испытаний, отметили в компании, передает ТАСС.

В CureVac сообщали, что планируют приступить к клиническим испытаниям на добровольцах в июне. Сначала будет проводиться тестирование на 100 добровольцах, после этого, в случае положительных результатов, в тестировании будут участвовать несколько тысяч человек.

Вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в июне планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

Тем временем американские и британские ученые проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.