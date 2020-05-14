 

«Моя лучшая половинка»: Девушка внука Аллы Пугачевой трогательно поздравила его с днем рождения

14.05.2020, 18:30, Разное

Недавно Денис Байсаров, внук Аллы Пугачевой, отпраздновал свой день рождения. Возлюбленная именинника Мария трогательно поздравила его с праздником.
На своей странице в Instagram Маша опубликовала нежное поздравление Дени Байсарову с именинами. Недавно внук Примадонны отметил свое 22-летие. Он принимал поздравления от многочисленных родственников и знаменитостей. На его странице отмечались Максим Галкин и Филипп Киркоров.

Однако самые нежные слова имениннику сказала его девушка Маша, которая призналась в любви внуку Аллы Пугачевой. Она написала, Дени Байсаров – лучшая ее половинка, и она рада, что он есть в ее жизни. Также девушка пожелала возлюбленному счастья.

Напомним, Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Год назад Денис Байсаров с Машей посещали юбилей Аллы Пугачевой, и звездная бабушка выбор внука одобрила.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал причиной катастрофы недоработку систем самолета

05.05 / Бывший коллега Меган Маркл рассказал о ее несносном характере

09.05 / Извинений не будет: новые подробности скандала с сыном Яны Рудковской

10.05 / Ольга Кабо и Алика Смехова нарушили карантин ради посещения оздоровительного центра

01.04 / Мнение: Тихо шифером шурша

18.04 / Чеснок, баня и антибиотики: альтернативное лечение, которому не стоит доверять

09.05 / Мнение: Хозяева приезжают с инспекцией

04.04 / “Сеет вражду и конфликты”: Виторган подверг критике свою экс-супругу Собчак за высказывания о Боге

27.03 / Американские ультраправые обвиняют мусульман..

07.04 / На Меган Маркл и принца Гарри объявлена охота: 100 тысяч долларов за их первые снимки после “Мегзита”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска