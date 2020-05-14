 

В Samsung показали строение шарниров складного смартфона Galaxy Z Flip

14.05.2020, 18:30, Разное

В компании Samsung показали строение шарниров складного смартфона Galaxy Z Flip. Также инженеры раскрыли секрет долговечности конструкции и способ защиты её от микрочастиц.
Суть конструкции заключается в небольших кулачках конусообразной формы, которые зажаты пружиной и позволяют телефону фиксироваться в раскрытом и сложенном положении. При этом пружина давит на эти компоненты таким образом, чтобы можно было раскрыть телефон под углом 90 градусов и оставить это положение. При этом, как отметили инженеры Samsung, сам механизм довольно прост, и поэтому выйти из строя он может только после длительного использования с течением времени.

Помимо простоты конструкции открывания и закрывания, в Samsung Galaxy Z Flip защитили механизм от микрочастиц. Они могли проникать в небольшие зазоры при открывании телефона и тем самым испортить шарниры. Именно с целью сохранения рабочих механизмов были добавлены небольшие щётки, которые убирают всё лишнее с движущихся частей, тем самым очищая их от мусора. Тесты показывают, что шарниры Galaxy Z Flip от Samsung гарантируют 200 000 срабатываний без малейших изменений и нарушений целостности.



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