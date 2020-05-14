Москвичей с 15 мая начнут массово тестировать на антитела к COVID-19. Мэрия обещает смягчать карантин на основе результатов

14.05.2020, 18:25, Новости дня

В Москве с 15 мая начнется массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу, оно будет бесплатным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Исследование популяционного иммунитета москвичей позволит узнать, сколько жителей столицы переболели коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра.

“Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции)”, – сказано в заявлении.

Правительство Москвы отчиталось об установке автоматических анализаторов крови для проведения тестирования. Власти планируют к концу мая делать более 200 тысяч анализов в сутки.

Собянин представил принцип работы скрининговой программы:

Забор крови будут проводить в 30 поликлиниках (в среднем по три на административный округ). В каждой поликлинике – по два процедурных кабинета.

Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа (отбор будет случайным).

Результаты скрининга будут публиковаться на портале mos.ru каждую неделю – по городу и округам.

“Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе”, – рассказал Сергей Собянин.

Массовое тестирование на антитела к COVID-19, по словам мэра, позволит максимально рано выявлять заболевание, получить точную информацию о ситуации с распространением коронавируса и принимать адекватные решения о смягчении действующих в Москве ограничений.

Ранее тестированию на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции подверглись, по распоряжению мэра, все медработники Москвы. Благодаря этому к концу апреля антитела обнаружили у 20% медиков.

Москва остается в лидерах по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в России, за сутки в столице выявлены еще 4712 новых случаев, общее число диагнозов “COVID-19” в столице выросло до 130 716.