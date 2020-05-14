 

Американские военные разочаровались в своем оружии и переходят на российское

14.05.2020, 18:17, Разное

Недавно в Сети появилась довольно неожиданная новость о том, что на боевом дежурстве в пределах американской военной базы в Ираке находится комплекс ЗРПК “Панцирь-С” российской разработки. По мнению отечественных СМИ, причиной перехода на боевую технику РФ стало разочарование военных США в собственном оружии.
Отмечается, что упомянутый ракетный комплекс установлен американцами в Ираке для того, чтобы защищать военную базу от агрессивных действий дронов и прочих летательных аппаратов местных партизан. По мнению Министерства обороны США, опасность последних явно не стоит недооценивать. Так, довольно недавно повстанцы в Саудовской Аравии, используя небольшие дроны и ракеты “земля-земля”, смогли уничтожить крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране. Отечественные эксперты считают, доверив защиту объектов в Ираке российским “Панцирь-С”, американские военные, тем самым, признали неспособность своих средств ПВО к борьбе против малоразмерных и низкоскоростных целей.

Специалисты полагают, причиной приоритетности именно российских ЗРПК в глазах Пентагона стало их успешное применение во время оборонительных боевых действий войск Российской Федерации в Сирии. Впрочем, как показывают последние факты, эффективность отечественной системы ПВО остается неизменно высокой и сейчас: согласно данным последнего отчета из Ливии, использование комплексов “Панцирь-С” позволило сбить за неполный месяц 18 новейших турецких беспилотников.



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