 

Попова заявила об остановке роста заболеваемости коронавирусом в России

14.05.2020, 18:16, Новости дня

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить, темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», – сказала Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что нагрузка на коронавирусные стационары в столице снижается. При этом влияние майских праздников на заболеваемость в городе станет понятным через несколько недель, подчеркнул градоначальник.

Между тем, согласно подсчетам ТАСС, Москва выполнила все обязательные критерии Роспотребнадзора, позволяющие региону переходить к первому этапу ослабления ограничений. Подсчеты основывались на официальных данных и заявлений о заболеваемости, охвате тестированием и о загрузке коек для лечения больных коронавирусом.

Ранее в четверг Собянин анонсировал проведение массового бесплатного скрининга на коронавирус в столице.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 9974 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 252 тыс. случаев заболевания. При этом за этот же период излечились от болезни 5527 человек.



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