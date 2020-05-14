 

В Германии возмутились «приоритетом» США при распределении вакцины от коронавируса

14.05.2020, 18:16, Новости дня

Представители разных немецких партий возмутились сообщениями гендиректора французской фармацевтической компании Sanofi о том, что у США будет приоритет при распределении партий вакцин от коронавируса.

Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заявила, что для компании будут последствия в случае принятия такого решения, передает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

«Политика «Америка в первую очередь» у нас точно приведет к проверке надежности компании. Мы вынуждены будем также проверить, может ли это иметь последствия для снабжения застрахованных законом жителей Германии в вопросе обеспечения другими медикаментами», – сказала эксперт фракции по здравоохранению Карин Маг.

Представитель фракции «зеленых» Катарина Дреге заявила, что действия фармацевтического концерна неприемлемы, он пытается «столкнуть государства друг с другом». О «национализме в вопросе вакины» не может быть и речи, подчеркнула она.

«Во время пандемии односторонние национальные действия совершенно неуместны», – добавила эксперт по здравоохранению фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристине Ашенберг-Дугнус.

Гендиректор Sanofi Пол Хадсон сообщал в СМИ, что американские пациенты получат вакцины от коронавируса в приоритетном порядке, как только она будет разработана. Он пояснил, что это связано с финансовой поддержкой американскими властями исследований.

В апреле ВОЗ сообщала, что у Sanofi есть потенциальная вакцина, которая вошла в список перспективных вакцин от коронавируса.



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