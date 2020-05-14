 

Вирус мутировал? Российские ученые сообщили о новых симптомах COVID-19

14.05.2020, 18:13, Разное

В ходе лечения больных коронавирусом российские специалисты столкнулись с новыми проявлениями инфекции. Врачи обнаружили нетипичные случаи протекания заболевания.

На сегодняшний день известно, что основными симптомами коронавируса являются насморк, кашель, боль в горле и ломота. Специалисты выяснили, что заболевшие COVID-19 испытывают симптомы “острого живота”.

Такие проявления болезни являются основанием для срочного оперативного вмешательства, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства. У пациентов обнаружили наличие жидкости в брюшной полости. На этом основании специалисты заявили о новом виде болезни COVID-19, сопровождающемся клинической картиной серозного перитонита.

Воспаление брюшной полости при заражении коронавирусом случается из-за системного ответа организма на COVID-19. Это может привести к патологическим изменениям в микрососудах, утверждают ученые.

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 9 794 человек, из них 4 712 случаев – в Москве. Всего в нашей стране зафиксировано более 252 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Появление вакцины от коронавируса в России можно ожидать к осени. Примерно тогда же может начаться распространение препарата среди населения. Прежде всего прививку будут делать врачам, людям старшего поколения и тем, кто имеет хронические заболевания.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT



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