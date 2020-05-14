 

Трое мужчин изнасиловали школьницу в подмосковном лесу

14.05.2020, 18:13, Разное

Трое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу в лесу в подмосковном Ногинске. Преступников задержали.

Инцидент произошел 12 мая. Злоумышленники заставили свою жертву сесть в автомобиль, на котором отвезли ее на место преступления, которое находилось неподалеку от жилого дома. После задержания в отношении насильников возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.



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