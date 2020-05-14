 

Наушники Powerbeats Pro появятся в четырех новых цветах

14.05.2020, 18:10, Новости дня

В минувшем году впервые выпустили Apple Powerbeats Pro, которые предложили в черном оттенке.

Модель беспроводных наушников может похвастаться качественным корпусом, уверенной посадкой и надежной защитой от попадания влаги и пыли. Теперь покупателям будут предложены новые версии в следующих оттенках: Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow и Lava Red. Яркое исполнение корпуса позволит существенно повысить интерес к аксессуарам.

Вместе с тем в компании пока удерживают в тайне точные подробности о новинке. Уже 22 июня состоится онлайн-выставка, в ходе которой и могут впервые презентовать перед широкой аудиторией новую беспроводную гарнитуру. Стоимость новинки пока не раскрывается.



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