Представлен роутер Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 6

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14.05.2020, 18:10, Новости дня

Китайская компания Xiaomi сообщила в соцсети подробности о новом роутере, который обладает поддержкой интерфейса Wi-Fi 6.

Известно также, что новинка поступит на рынок под именем AX1800 и ее ценник на рынке составит 42 доллара. Вместе с тем еще с начала нынешнего года впервые появился в свободной продаже новый роутер, который имеет аналогичный интерфейс, однако его ценник составил 85 долларов. Анонсированная модель получила новый мощный процесс, что позволит повысить производительность и уменьшить энергопотребление.

Специалисты указали, что модель имеет 256 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, на загрузку фильмов уйдет теперь порядка 8 секунд, несмотря на высокое разрешение картины. Предварительные заказы на новинку начнутся уже к 15 мая.



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