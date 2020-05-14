Незнакомый мужчина усыпал могилу Юлии Началовой машиной роз

14.05.2020, 18:09, Разное

Сотрудники Троекуровского кладбища рассказали о том, что могилу Юлии Началовой, которая умерла больше года назад, посетил ее предполагаемый тайный любовник. Незнакомец привез с собой машину роз и осыпал ими место захоронения артистки.

Сотрудники кладбища рассказали, спустя некоторое время после годовщины смерти Юлии Началовой на могилу исполнительницы пришел неизвестный мужчина, которого местные работники ранее не видели. Он подъехал вечером, чтобы не столкнутся с другими посетителями погоста. Совместно с водителем незнакомец выгрузил большое количество роз из автомобиля. Согласно утверждению инсайдеров, их было не меньше тысячи.

«Молодой человек упал на колени и громко зарыдал приговаривая: «Юленька моя!» Его никто не знает из сотрудников и кем он мог приходится исполнительнице неизвестно, однако обычные поклонники не стали бы так страдать от потери любимой певицы. Судя по всему, это любовник», – пишет инсайдер.

Сотрудники кладбища отметили, это был не Вячеслав Кудря. У знаменитости был роман с судьей из Нижнего Новгорода. В день похорон он предпочел смешаться с толпой, чтобы не привлекать к себе внимание журналистов. Работники кладбища утверждают, он больше не приходил на могил избранницы. Судя по всему, артистка не хотела предавать огласке романтические отношения с другим мужчиной.