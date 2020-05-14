Автостраховщики считают несправедливыми скидки по ОСАГО

14.05.2020, 18:09, Разное

Не так давно появилась информация, что депутат Государственной думы Иван Сухарев в своем письме руководителю РСА Игорю Юргенсу предложил введение 50-процентной скидки по ОСАГО для россиян, потерявших работу в связи со вспышкой коронавируса. При этом, двукратное снижение цены должно действовать до конца 2020 года.

Тем не менее, представители Российского союза автостраховщиков практически сразу ответили своим заявлением, отметив, что их не устраивают подобные меры. По их словам, в таком случае они должны выплачивать пострадавшим в ДТП меньшую сумму, а это несправедливое решение. Юргенс призвал не путать ОСАГО и КАСКО, так как именно для второго вида страхования и предусмотрено уменьшение страховых премий или выплат.

Что касается ОСАГО, то в данном случае предложенные меры окажутся несправедливыми. К тому же, разница между реальным ущербом и страховой выплатой будет в любом случае покрываться виновником аварии, что лишь ухудшит его финансовое положение. Таким образом, сохранение размера выплат при предоставлении скидок может уничтожить данную отрасль, которая сейчас из-за пандемии коронавируса и так практически убыточна.