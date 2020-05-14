Компания Маска проложила второй туннель под Лас-Вегасом

14.05.2020, 18:08, Новости дня

В рамках строительства системы перемещения людей на автомобилях Tesla компания Илона Маска Boring Company закончила прокладку второго туннеля под центром Las Vegas Convention Center, информирует издание Verge.

Система под названием Convention Center Loop будет использоваться для того, чтобы перевозить более 4 тыс. человек в час на различных автомобилях Tesla через туннели с одного конца комплекса в другой. Время передвижения составит около двух минут. Планируется, что система будет открыта в январе 2021 года, пишет РИА «Новости».

Как отмечает издание, теперь рабочие займутся завершением двух наземных и одной подземной пассажирских станций.

Напомним, в 2017 году Маску разрешили построить первый скоростной тоннель Hyperloop от Нью-Йорка до Вашингтона. Спустя год американский бизнесмен открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом и презентовал миру автомобили с выдвижными колесами для передвижения.

Как известно, первым скоростной туннель Маска оценил автомобиль его собственной марки Tesla, прокатившись на скорости более 240 километров в час, сравнив его при этом с «аппаратом для телепортации».

Газета ВЗГЛЯД рассуждала о необычном детище американского инженера, отвечая на вопросы, будет ли «метрополитен для автомобилей» дешевле, быстрее и комфортнее традиционного метро.