В РПЦ поддержали идею Путина о контроле за генетическими технологиями
14.05.2020, 18:08, Новости дня
В Московском патриархате выразили «горячую поддержку» идее президента Владимира Путина по контролю за генетическими технологиями, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Важные слова президента. Горячо поддерживаю», – написал Легойда в своем телеграм-канале.
В четверг Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий предложил создать в РФ национальную базу генетической информации и выстроить систему контроля за использованием генетических технологий.
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