Постпред прокомментировал возможность открытия границ ЕС для россиян

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14.05.2020, 18:08, Новости дня

Вопрос об открытии границ Евросоюза для граждан РФ пока не стоит в практическом плане, сообщил постпред при ЕС Владимир Чижов.

«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан», – передает его слова ТАСС.

Ранее Еврокомиссия дала рекомендацию отелям в ЕС принять несколько санитарно-гигиенических мер при возобновлении турпотока. ЕК полагает, что это может произойти уже летом 2020 года.

Также сообщалось, что ЕК рекомендует открыть границы между странами ЕС с похожими ситуациями по коронавирусу.



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