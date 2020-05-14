Рустам Солнцев сравнил Регину Тодоренко со “сходившим мимо лотка котом”

14.05.2020, 17:53, Разное

Недавно известный блогер Рустам Солнцев дал интервью одному из отечественных изданий, в котором коснулся темы, связанной со скандалом вокруг Регины Тодоренко. Шоумен заявил о неправильном нынешнем поведении ведущей, сравнив её с “котом, сходившим мимо лотка”.

Подобное сравнение, по словам медийной персоны, пришло ему в голову из-за того, что супруга Влада Топалова в настоящее время ведет себя неправильным образом. Солнцев считает, Тодоренко впору уже принять неисправимость своей ошибки, но вместо этого, пытаясь “обелить себя” в глазах поклонников и рекламодателей, она добилась лишь одного: “её стало слишком много в информационном пространстве”. Экс-участник телешоу “Дом-2” уверен, знаменитость уже наверняка лишилась симпатии как поклонников, так и инвесторов, и ей стоит начать “придерживаться новой позиции”.

Стоит напомнить, не так давно Регина Тодоренко имела неосторожность публично высказаться не совсем удачным образом о проявлениях “домашнего насилия”, из-за чего потеряла доверие рекламных агентов и даже была лишена звания “Женщина года” по версии журнала Glamour. Телеведущая уже неоднократно пыталась реабилитироваться в глазах публики за свою оплошность, однако, по мнению многих селебрити, былой положительной славы так пока и не добилась. Об этом пишет интернет-издание Newinform.