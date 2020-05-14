Специалисты назвали пять главных секретов долголетия японцев

14.05.2020, 17:53, Разное

Японцы издавна славятся своей продолжительностью жизни, поэтому многим хочется узнать, каким образом мужчины и женщины в Японии могут доживать до 88 и 92 лет. Специалисты определили пять главных секретов долголетия жителей страны восходящего солнца.

Основной фактор, влияющий на то, сколько лет проживет человек, это особенный образ жизни, позволяющий японцам не только доживать до глубокой старости, но и сохранять ясность ума и физическую активность. В Японии люди стараются придерживаться принципа: острый ум – сильное тело. Они следят не только за физическим состоянием тела, но уделяют большое внимание разуму: чем больше новых данных удается усвоить на протяжении дня, тем выше вероятность дожить до светлой старости.

Ещё один немаловажный фактор для достижения долголетия – здоровый подход к питанию. Важно употреблять пищу только тогда, когда организм в этом нуждается. Такое отношение к еде полностью исключает частые перекусы, приводящие к перееданию. Пищевые излишества, большие порции и “заедание” проблем – все это не свойственно японцам.



Третий секрет долголетия жителей Японии – постоянный стресс. Психологическая “встряска” необходима для действия человека и решения сложных задач. Физическая активность также очень важна для по-настоящему долгой и здоровой жизни. Мужчины и женщины в этой стране не только уделяют много времени прогулкам, но и регулярно занимаются йогой и другими восточными практиками.

Пятым фактором является социальная активность, поскольку человек нуждается в постоянном общении. Благодаря этому вырабатываются гормоны счастья, улучшаются когнитивные возможности и предотвращается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.