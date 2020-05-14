Вирусолог оценил способность коронавируса к мутации

14.05.2020, 17:53, Новости дня

Говорить о мутации коронавируса при единичном осложнении у какого-то пациента недопустимо, сообщил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Как только у человека появляется какой-то новый симптом, все сразу начинают говорить о том, что это мутирует вирус. Но никто почему-то не допускает, что любая популяция гетерогенна или неоднородна – есть такой биологический закон», – отметил вирусолог НСН.

«Поэтому у одних людей коронавирус вообще не вызывает ничего, они являются бессимптомными вирусоносителями. У другой группы людей развивается легкое заболевание – покашливание, температура 37.3, у третьих идет серьезный процесс, а четвертые просто обречены на смерть», – отметил Зуев.

Врач добавил, что у разных людей коронавирус может вызвать разные осложнения. К примеру, если у человека имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, то вирус может усугубить это состояние. В таком случае симптом нельзя «сваливать на мутацию вируса».

«Мутация – процесс достаточно непростой, и он происходит не так часто, как мы об этом говорим. А создается впечатление, что вирус мутирует сначала в понедельник, потом во вторник, потом в среду, а в пятницу его уже не узнать. Нет такого! Это очень сложный процесс, длительный и тяжелый», – подчеркнул Зуев.

Ранее ученые объяснили тяжелые случаи коронавируса генетической мутацией.