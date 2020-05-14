 

Золотовалютные резервы РФ за неделю сократились почти на 5 млрд долларов

14.05.2020, 17:53, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ по данным на 8 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 1 мая на 0,9%, или на 4,9 млрд долларов, – до 562,4 млрд долларов, сообщил ЦБ.

Сокращение произошло «в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках в указанный период», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ за апрель выросли на 0,45%, или на 2,539 млрд долларов – до 566,012 млрд долларов.



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