По нацпроекту для 26 тыс. многодетных краснодарских семей установили краевую выплату

14.05.2020, 17:48, Новости дня

Более 26 тыс. многодетных семей Краснодарского края получают в рамках нацпроекта краевую ежемесячную выплату, сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.

Такая мера поддержки предусмотрена для семей с доходом ниже полутора прожиточных минимумов, сообщается на сайте администрации.

«В рамках нацпроекта «Демография» из краевого бюджета осуществляются ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. Сейчас выплату в размере 10 тыс. 766 рублей получают 26 тыс. 87 семей. Жителям края уже выдано 1,2 млрд рублей», – сообщили в министерстве.

Также по нацпроекту семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума, получают ежемесячную федеральную выплату на первого ребенка до достижения им трех лет. Ее размер составляет 10 тыс. 639 рублей. В Краснодарском крае такую выплату получают 34 тыс. 162 семьи. На сегодня выплачено 1,4 млрд рублей.

Еще одна мера поддержки – региональный материнский капитал, который предоставляется семьям, имеющим трех или более детей. Сейчас его размер составляет 129,3 тыс. рублей. На 1 мая выдано 2 тыс. 955 уведомлений на получение маткапитала.

Общий объем финансирования национального проекта «Демография» в текущем году составляет более 13 млрд рублей. Выплаты осуществляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».