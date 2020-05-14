 

У «Локомотива» сменился главный тренер

14.05.2020, 17:48, Новости дня

Бывший главный тренер сербского ФК «Партизан» Марко Николич станет новым тренером московского клуба «Локомотив», сменив на посту Юрия Семина.

Решение о смене тренера принято на заседании совета директоров «Локомотива», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. 40-летний Николич сменит Семина, контракт которого истекает 31 мая 2020 года.

Семин также прокомментировал свой уход из клуба RT.

«Все вопросы задавайте председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят. Продолжу ли тренерскую карьеру? Я еще не уволен. Как только это произойдет – будем думать», – сообщил Семин.

Николич приступит к обязанностям тренера 1 июня, на сколько заключено соглашение, не уточняется.

Сербский специалист ранее тренировал сербские «Рад», «Войводину», «Партизан», словенскую «Олимпию», венгерский «Фехервар». В сезоне с «Партизаном» 2016/17 Николич выиграл национальный чемпионат и кубок Сербии.

Семин тренировал «Локомотив» с августа 2016 года. За это время клуб успел стать чемпионами страны в сезоне 2017/18, обладателями Кубка РФ (2016/17 и 2018/19) и выиграть Суперкубок РФ (2019). До этого Семин тренировал команду с 1986 по 1990 годы, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Эксперт: В некоторых случаях ответственность за фейки должна быть уголовной

13.04 / Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в Белоруссии

21.04 / Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

27.04 / В мире: Разработки советских биологов угрожают РФ с Украины

31.03 / В России создали высокоточный тест на коронавирус

27.03 / Эксперты выяснили, что кошка мяукает специально для человека

02.04 / Нидерландское судно проведет подводно-технические работы на «Северном потоке – 2»

28.04 / Возможную отмену Игр в Токио назвали крахом олимпийского движения

11.04 / Москва отреагировала на заявления Вашингтона о приостановке выделения денег ВОЗ

29.03 / Вспышка коронавируса в Черкасской области. В Каменке установлены блокпосты, выезд из города в ночное время запретят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска