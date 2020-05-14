У «Локомотива» сменился главный тренер

14.05.2020, 17:48, Новости дня

Бывший главный тренер сербского ФК «Партизан» Марко Николич станет новым тренером московского клуба «Локомотив», сменив на посту Юрия Семина.

Решение о смене тренера принято на заседании совета директоров «Локомотива», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. 40-летний Николич сменит Семина, контракт которого истекает 31 мая 2020 года.

Семин также прокомментировал свой уход из клуба RT.

«Все вопросы задавайте председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят. Продолжу ли тренерскую карьеру? Я еще не уволен. Как только это произойдет – будем думать», – сообщил Семин.

Николич приступит к обязанностям тренера 1 июня, на сколько заключено соглашение, не уточняется.

Сербский специалист ранее тренировал сербские «Рад», «Войводину», «Партизан», словенскую «Олимпию», венгерский «Фехервар». В сезоне с «Партизаном» 2016/17 Николич выиграл национальный чемпионат и кубок Сербии.

Семин тренировал «Локомотив» с августа 2016 года. За это время клуб успел стать чемпионами страны в сезоне 2017/18, обладателями Кубка РФ (2016/17 и 2018/19) и выиграть Суперкубок РФ (2019). До этого Семин тренировал команду с 1986 по 1990 годы, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год.