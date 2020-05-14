На Ставрополье в рамках нацпроекта отремонтируют дороги

14.05.2020, 17:48, Новости дня

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром дорожного хозяйства и транспорта края Евгением Штепой и обсудил развитие дорожно-транспортной отрасли региона и реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил Евгений Штепа, даже с учетом обусловленных коронавирусом ограничений основные работы по ремонту, реконструкции и строительству краевых дорог, запланированные на 2020 год, проводятся в штатном режиме. Их предполагается завершить в намеченные ранее сроки, сообщается на сайте губернатора.

В рамках этих мероприятий в нормативное состояние планируется привести более 500 километров автодорог. Еще 136 километров будут улучшены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Продолжается профилактика на особо опасных участках трасс. В частности, здесь устанавливается тросовое ограждение.

В 2020 году идет реализация крупных инфраструктурных проектов – реконструкция двух крупных путепроводов в Невинномысске и Минеральных Водах. Работы на каждом из объектов ведутся в соответствии с графиком.

Благодаря получению президентского гранта в размере 650 млн рублей ведется благоустройство на 31 объекте в 28 муниципальных образованиях. На большинстве из них завершение работ планируется уже к середине лета.

Одной из тем обсуждения стало возобновление межмуниципальных перевозок на территории края. Глава региона акцентировал внимание на необходимости внимательного контроля всех профилактических мероприятий.

«На каждом маршруте должна быть организована дезинфекция транспортных средств, налажен контроль за наличием средств защиты у водителей и пассажиров. Это вопрос безопасности людей и важная профилактическая мера, чтобы избежать роста заболеваемости», – отметил Владимир Владимиров.