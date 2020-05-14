Посол США в Берлине обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию

14.05.2020, 17:42, Новости дня

Посол США в Берлине Ричард Гренелл обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес младших партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторых из их лидеров призвали к ядерному разоружению.

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Рольф Мютцених ранее в этом месяце призвал вывести все американское ядерное оружие из Германии. Консервативное крыло коалиции эту позицию не разделяет.

В статье для немецкой газеты Die Welt посол Гренелл написал: «Вместо того, чтобы подрывать солидарность, которая составляет основу ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас нужно выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать инвестиции в ядерные усилия НАТО».

«Политическое руководство Германии, в особенности СДПГ, должно четко дать понять, что Федеративная республика уважает эти обязательства и поддерживает своих союзников», – добавил Гренелл, который также занимает пост и.о. Главы национальной разведки.

Накануне публикации статьи канцлер Меркель заявила о наличии «убедительных доказательств» причастности России к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.

«Угрозы, нависающие над Европой, не являются «анахронизмом», как пытаются нас убедить некоторые люди», – подчеркнул Гренелл.

«Вторжение России в Украину, размещение на периферии Европы новых российских ракет, способных нести ядерное оружие, новый потенциал Китая, Северной Кореи и других стран четко доказывают наличие угрозы», – добавил он.