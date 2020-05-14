 

На европейских рынках зафиксированы значительные потери

14.05.2020, 17:42, Новости дня

Европейские рынки в четверг демонстрируют негативную динамику на фоне усиления опасений по поводу того, что мировая экономика все еще находится во власти пандемии коронавируса.

Лондонский индекс FTSE к середине торгов опустился на 2,2 процента, парижский CAC-40 – на 1,8 процента, а франкфуртский DAX – на 1,5 процента.

Ранее в четверг аналогичная тенденция была отмечена на азиатских рынках: токийский Nikkei и сиднейский S&P/ASX к закрытию потеряли по 1,7 процента. Индексы в Гонконге, Сеуле, Шанхае и Тайбэе также понесли заметные потери.

Судя по всему, инвесторов обескуражило прозвучавшее в среду заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который предупредил, что вызванный пандемией экономический спад будет продолжаться в обозримом будущем.

Фьючерсы на индекс Dow Jones несколько опустились, а S&P 500 и Nasdaq вышли на положительную территорию, предрекая смешанную динамику с открытием торгов на Уолл-стрит.

Между тем цены на нефть растут: американская West Texas Intermediate торгуется по 26,37 доллара за баррель, прибавив 4,2 процента, а эталонная Brent выросла на 3,7 процента до 30,28 доллара за баррель.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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