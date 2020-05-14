УПЛ определилась с датой возобновления чемпионата Украины по футболу

14.05.2020, 17:37, Новости дня

Украинская Премьер-лига приняла решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу. Об этом 14 мая сообщил сайт “Динамо” (Киев).

Как отмечает пресс-служба столичного клуба, нынешний сезон будет продолжен, начиная с 30 мая.

При этом поединки национального первенства пройдут без зрителей на стадионах.

До приостановки чемпионата, связанного с пандемией COVID-19, в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам высшего дивизиона осталось сыграть по девять матчей.

Согласно календарю, в следующем туре киевское “Динамо” должно встретиться с донецким “Шахтером”.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.