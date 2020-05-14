 

Трамп допустил полное прекращение отношений США с Китаем

14.05.2020, 17:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может полностью прекратить отношения с Китаем из-за роли Пекина в начале пандемии коронавируса. Об этом он заявил 14 мая в интервью Fox Business.

По мнению американского президента, это могло бы сэкономить около $500 млрд.

Кроме того, сказал Трамп, США обдумывают вариант получения финансовой компенсации от Китая за роль, которую сыграл Пекин в начале пандемии коронавируса.

Трамп и представители Республиканской партии неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности эпидемии, и грозили Пекину серьезными последствиями. По словам Трампа, США несколько раз обращались с просьбой к китайским властям впустить в страну американских экспертов для расследования вспышки нового коронавируса.

По данным агентства Associated Press, Китай несколько дней умалчивал, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

В апреле американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что распространение вируса началось не с рынка, а из уханьской лаборатории и что “нулевым пациентом” был ее сотрудник.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств и что Пекин своевременно и в полной мере информировал всех о вспышке инфекции. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 4,37 млн человек, 298 тыс. из них скончались, а 1,56 млн выздоровели. США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19. Коронавирусом там заразилось почти 1,39 млн человек, более 84,1 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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