Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года

14.05.2020, 17:37, Новости дня

Вакцина от коронавирусной инфекции может быть готова до конца текущего года. Об этом в Twitter 14 мая написал президент США Дональд Трамп.

“Хорошие цифры поступают из штатов, которые [выходят из карантина]. Америка возвращается к жизни! Работы над вакциной выглядят обнадеживающе, [вакцина может появиться] до конца года. Так точно, как и другие решения!” – отметил он.

Каких-нибудь деталей о вакцине или других “решениях” по борьбе с эпидемией Трамп не привел.

Good numbers coming out of States that are opening. America is getting its life back! Vaccine work is looking VERY promising, before end of year. Likewise, other solutions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2020

На прошлой неделе Трамп высказывал уверенность, что эпидемия коронавируса “пройдет и без вакцины, она исчезнет и мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время”.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 4,37 млн человек, 298 тыс. из них скончались, а 1,56 млн выздоровели. США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19. Коронавирусом в Штатах заразилось почти 1,39 млн человек, более 84,1 тыс. умерли.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.