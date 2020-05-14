 

Стало известно, как меняется риск ложноотрицательных тестов на COVID-19 с течением времени

14.05.2020, 17:30, Разное

Тесты на коронавирус SARS-CoV-2 используются, в том числе, для выявления вируса у людей в группах риска: среди медицинских работников и людей, которые контактировали с больными COVID-19. Поэтому очень важно понимать, насколько точны тесты в период между инфицированием и появлением симптомов.

В новом исследовании, которое опубликовано в Annals of Internal Medicine, ученые описали чувствительность ПЦР-тестов на коронавирус SARS-CoV-2 по дням, начиная со дня инфицирования.

Авторы научной работы проанализировали данные 7 проведенных ранее исследований, в которых содержалась информация о показаниях тестов (мазков из верхних отделов дыхательной системы) на коронавирус в различные периоды после заражения. Всего анализ охватил данные 1330 человек.

Согласно полученным данным, вероятность ложноотрицательного результата теста снижается со 100% (за четыре дня до появления) до 67% за один день (до развития клинической картины) и до 38% (в первый день «видимой болезни»).

Через три дня после появления симптомов COVID-19 вероятность ложноотрицательного результата теста была 20%, но далее снова начинала расти – до 66% на 16-й день болезни.

Ученые отмечают, что интерпретировать результаты ПЦР-тестов на инфекцию SARS-CoV-2 нужно с осторожностью. Это особенно важно, когда их результаты используются для решения об отмене ограничительных мер, которые предотвращают дальнейшее распространение инфекции. Если подозрения на COVID-19 велики, то решение не должно приниматься на основании только этого анализа.  



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