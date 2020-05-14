 

Президент Латвии раскритиковал праздновавших День Победы 9 мая

14.05.2020, 17:30, Новости дня

Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме граждан, отмечающих День Победы над нацизмом 9 мая.

Официальной датой празднования разгрома нацизма в Латвии является 8 мая. Однако сотни тысяч жителей страны отмечают День Победы 9 мая.

«Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день», – приводит слова Левитса РИА «Новости».

Президент призвал желающих память погибших во Второй мировой войне делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году).

«В Латвии, в отличие от Западной Европы, одна оккупационная власть сменила другую», – сообщил глава государства.

Страны Балтии неоднократно заявляли, что СССР якобы оккупировал их в 1940 году. В РФ подчеркивают, что термин «оккупация» здесь не может использоваться, так как присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.

Напомним, на Западе принято считать победным днем 8 мая, в то время как в большинстве стран Восточной Европы и постсоветского пространства – 9-е число. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в разных странах День Победы отмечают в разные даты. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В Подмосковье задержали преступника, грабившего пенсионеров под видом газовщика

06.04 / Названа новая версия возникновения коронавируса

06.04 / “Хорошо справились”. Иранский депутат похвалил военных, сбивших самолет МАУ

06.05 / Задержанный в Венесуэле американец раскрыл план по вывозу Мадуро в США

01.04 / Аваков о возвращающихся в Украину: Ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч

25.04 / Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

24.04 / Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке достигло 494

10.04 / Путин и Трамп впервые созвонились дважды за сутки

26.03 / Рядом с посольством США в Багдаде вновь упали ракеты

29.03 / Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска