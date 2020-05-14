 

Инсайдеры раскрыли некоторые параметры ускорителя Nvidia Tesla A100

14.05.2020, 17:30, Разное

Официальный сайт Nvidia пока не содержит конкретных данных о мощном GPU Ampere и ускорителе Tesla A100. Впрочем, некоторые сведения уже появились в распоряжении у инсайдеров.
По их словам, GA100 или A100 (модель называют по-разному) имеет более 53 миллиардов транзисторов, а вот ускоритель Tesla A100 в десятки раз быстрее Tesla V100, если учитывать задачи искусственного интеллекта или вычисления с одинарной точностью. Что касается конфигурации A100, то она пока предварительная: более 6,9 тысяч ядер CUDA FP32 и 3456 ядер FP64. Впрочем, пока не ясно количество неактивных ядер: по-видимому, эти данные появятся лишь ближе к дате официального дебюта устройств.

Источники рассказали о 432 тензорных ядрах, 40 Гб памяти HBM2e с 5120-разрядной шиной. Разработчики отмечают, что с помощью GPU GA100 добились максимального увеличения производительности за все поколения GPU. Это произошло благодаря новому семинанометровому техпроцессу, большому количеству транзисторов, новым тензорным ядрам третьей генерации, а также межсетевому соединению NVLink с пропускной способностью в 4,8 ТБ/сек. Стоимость ускорителя Tesla A100 остается неизвестной, а DGX A100 с 8 адаптерами оценена в 200 тысяч долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / В Microsoft рассказали о новых возможностях приватности для Chromium

07.04 / На заводе по производству оружия в Турции прогремел взрыв

11.01 / Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

28.04 / РКН заблокировал доступ к новости Vademecum про порядок оплаты лечения пациентам с COVID

08.04 / Несколько НЛО демонстративно пронеслись мимо Земли

16.04 / Полтергейст и человек-овца: История проклятых каменных голов Хексхэма

18.04 / Мария Захарова призвала оштрафовать «Би-би-си» за предвзятое отношение к России

01.05 / Ученые нашли связь между пищевыми привычками и контентом друзей в соцсетях

22.04 / Медики назвали приправы и семена для укрепления иммунитета

14.05 / Мнение: Власть скрывает прошлое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска