Инсайдеры раскрыли некоторые параметры ускорителя Nvidia Tesla A100

14.05.2020, 17:30, Разное

Официальный сайт Nvidia пока не содержит конкретных данных о мощном GPU Ampere и ускорителе Tesla A100. Впрочем, некоторые сведения уже появились в распоряжении у инсайдеров.

По их словам, GA100 или A100 (модель называют по-разному) имеет более 53 миллиардов транзисторов, а вот ускоритель Tesla A100 в десятки раз быстрее Tesla V100, если учитывать задачи искусственного интеллекта или вычисления с одинарной точностью. Что касается конфигурации A100, то она пока предварительная: более 6,9 тысяч ядер CUDA FP32 и 3456 ядер FP64. Впрочем, пока не ясно количество неактивных ядер: по-видимому, эти данные появятся лишь ближе к дате официального дебюта устройств.

Источники рассказали о 432 тензорных ядрах, 40 Гб памяти HBM2e с 5120-разрядной шиной. Разработчики отмечают, что с помощью GPU GA100 добились максимального увеличения производительности за все поколения GPU. Это произошло благодаря новому семинанометровому техпроцессу, большому количеству транзисторов, новым тензорным ядрам третьей генерации, а также межсетевому соединению NVLink с пропускной способностью в 4,8 ТБ/сек. Стоимость ускорителя Tesla A100 остается неизвестной, а DGX A100 с 8 адаптерами оценена в 200 тысяч долларов.