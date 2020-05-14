Президент Латвии раскритиковал праздновавших День Победы 9 мая

14.05.2020, 17:30, Новости дня

Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме граждан, отмечающих День Победы над нацизмом 9 мая.

Официальной датой празднования разгрома нацизма в Латвии является 8 мая. Однако сотни тысяч жителей страны отмечают День Победы 9 мая.

«Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя ее патриотами, отмечать этот день», – приводит слова Левитса РИА «Новости».

Президент призвал желающих память погибших во Второй мировой войне делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году).

«В Латвии, в отличие от Западной Европы, одна оккупационная власть сменила другую», – сообщил глава государства.

Страны Балтии неоднократно заявляли, что СССР якобы оккупировал их в 1940 году. В РФ подчеркивают, что термин «оккупация» здесь не может использоваться, так как присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.

Напомним, на Западе принято считать победным днем 8 мая, в то время как в большинстве стран Восточной Европы и постсоветского пространства – 9-е число. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в разных странах День Победы отмечают в разные даты.