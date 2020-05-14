Мнения: После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

14.05.2020, 17:30, Новости дня

Мир вступает в новую эру. К «обязательному» пакету документов вроде паспорта, водительских прав и номера полиса медицинской страховки, уже в ближайшее время может прибавиться «паспорт иммунитета».

Мир вступает в новую эру. К «обязательному» пакету документов вроде паспорта, водительских прав и номера полиса медицинской страховки, уже в ближайшее время может прибавиться «паспорт иммунитета».

Намедни представители правительства Чили официально заявили, что планируют выпустить первые в мире «паспорта иммунитета». Этот документ позволит людям, переболевшим covid-19, вернуться к работе и нормальной жизни до снятия общих ограничений.

Пола Даза, заместитель министра здравоохранения Чили, сообщила, что в стране излечились от нового вируса более 4600 человек и теперь они смогут получить новые документы.

Предполагается, что переболевшие covid-19, приобретают иммунитет к болезни и могут вернуться ко всем благам цивилизации, которые человечество утратило вместе с пандемией. Включая походы в рестораны, кино, возможность дышать свободно, а не через маску, и без опаски общаться с другими людьми.

Помимо того, что у многих ученых есть большие сомнения по поводу теории устойчивого иммунитета к коронавирусу у переболевших, новшество способно полностью перевернуть наши представления о дискриминации.

Даже «священные» права сексуальных меньшинств и феминисток полностью обнулятся в этом новом пост-пандемическом мире. Человечество разделится на «чистых» и «нечистых» в самом что ни на есть буквальном смысле. «Чистым» будет принадлежать весь мир. Они в первую очередь будут получать работу.

Даже с точки зрения математических рисков, взять человека с «паспортом иммунитета» для работодателя будет гораздо выгоднее, чем того, кто не болел, но может заболеть. Ведь ему придется оплачивать медицинскую страховку, нести расходы на поиск нового сотрудника в случае его вероятной болезни и так далее.

Как сейчас в вакансиях пишут требования к соискателю – «мужчина, до 40 лет», так через несколько месяцев может появиться дополнительная формулировка «с иммунитетом к коронавирусу».

Ничего фантастического в этом предположении лично я не вижу. После того, как несколько миллиардов человек добровольно согласились на фактический домашний арест, я понимаю, что готовность человечества к социальным экспериментам над собой не имеет границ.

Как минимум наиболее пострадавшие от пандемии индустрии, с готовностью и не щадя ресурсов могут лоббировать широкое и повсеместное внедрение «паспорта иммунитета». Это – авиаперевозки и туризм. Ведь если авиакомпании в ближайшее время не придумают хоть какой-то более-менее приемлемый способ возобновить массовые авиаперелеты, никто из них карантин не переживет.

Груз огромных постоянных издержек на зарплаты персоналу, оплату лизинга за самолеты, оплата услуг аэропортов за стоянку авиапарка, уничтожит авиакомпании уже до конца этого года и никакой правительственной поддержки им не хватит.

Та же печальная судьба ждет огромную туриндустрию по всему миру. Сотням миллионов людей, которые ее обсуживали прямо и косвенно к Рождеству 2020 года будет нечего есть. Роскошные экзотические курорты на Бали, в Таиланде или на Антильских островах снова превратятся в забытые Богом дыры на краю света, где нет даже чистой воды. Но и будущее Венеции, Барселоны или Дубровника будет немногим лучше.

Туризм вернется к состоянию начала XX века, когда он был уделом богачей, выбиравших между Баден-Баденом и Ниццей, а оригиналы отправлялись в кругосветные путешествия на роскошных лайнерах. Тысячам отелей по всему миру срочно нужны постояльцы. И желательно такие, за которыми не придется делать полную дезинфекцию номера. И получается вот что. Мир будет принадлежать молодым.

Выросшая продолжительность жизни еще недавно позволяло оставаться в этом условном статусе вплоть до 60 лет, хотя и с большими натяжками и подтяжками. Фитнес, здоровое питание, деньги, отличная медицина позволяли вести абсолютно полноценную жизнь миллионам стариков «первого мира».

Теперь же люди старше 65 лет фактически превращаются в отверженных. Статистика смертности от Covid-19 уменьшает их шансы получить новый документ в несколько раз. Точнее, она вообще их лишает этих шансов, потому что, мало кто отважится играть в рулетку со смертью при летальности более 10% от числа инфицированных. Более того, правительства даже развитых стран, трезво оценив расходы на борьбу с коронавирусом, могут «забыть» отменить ограничения для «группы риска».

Ведь, вместо того, чтобы 3-4 недели спасать в реанимации с привлечением нескольких смен врачей, какого-нибудь 70-летнего гражданина, гораздо проще и дешевле запретить этому гражданину находиться в общественных местах. Можно определить специальные часы в специальных магазинах, где он сможет покупать продукты или даже бесплатно доставлять ему их до двери.

А тех, кто не захочет сидеть в своих обычных городских квартирах, можно будет вывезти в полностью стерильные дома престарелых или еще какие-нибудь специальные рекреационные зоны для стариков. Причем, исключительно с гуманными целями. Ради спасения человеческих жизней.

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